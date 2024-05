Pirelli, i ricavi sono stabili a 1,7 miliardi nel primo trimestre. L'utile netto è di 100,4 milioni di euro

Pirelli segna nel primo trimestre ricavi pari a 1.695,5 milioni di euro, sostanzialmente stabili (-0,2%) rispetto al primo trimestre 2023. La crescita organica dei ricavi - si legge in una nota - è pari a +4,6% (-4,8% l'impatto derivante dai cambi e dall'iperinflazione in Argentina e Turchia). L'utile netto è di 100,4 milioni di euro (115,0 milioni di euro nel primo trimestre 2023) e sconta impatti legati all'iperinflazione, la cui normalizzazione è attesa nel corso dell'anno. L'Ebitda adjusted è di 376,3 milioni di euro, in crescita del 4,6% rispetto ai 359,7 milioni di euro del corrispondente periodo 2023. Il margine Ebit adjusted è al 15,5% (14,6% nel primo trimestre 2023). Il flusso di cassa netto ante dividendi è di -673,4 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai -691,4 milioni di euro del primo trimestre 2023. Il gruppo conferma i target per l'esercizio 2024.