Pirelli scatta in Borsa: +6% su attese conti. Anche Michelin e Continental che alzano le loro stime

MILANO - Notizie positive dal settore auto, con Michelin e Continental che alzano le loro stime e mettono a segno un trimestre positivo, fanno bene anche a Pirelli che in Borsa scatta al rialzo, guadagnando il 6,4% a 4,03 euro. Gli analisti di Equita consigliano ‘buy’ sulle migliori prospettive del settore ma anche riflettendo sul miglioramento del price mix e sugli effetti del taglio dei costi sui conti della seconda metà dell’anno. Il mercato, dopo quattro revisioni al ribasso consecutive, si aspetta che le guidance di fine anno vengano confermate. Il cda della Bicocca che esaminerà i conti del terzo trimestre è in calendario per l’11 novembre.