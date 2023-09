Polestar ha inaugurato a Milano il suo primo “Space”. Spazio multifunzionale, entro fine anno anche a Roma

MILANO - Non solo una concessionaria ma uno spazio dove il mondo digitale incontra quello fisico, per Polestar che ha aperto il suo primo Space, oggi a Milano. L’occasione, per il marchio svedese di veicoli elettrici, è stata anche quella per svelare il Suv Polestar 3. Il Polestar Space si trova in Via Fantoli 28/14 a Milano e si estende su una superficie di 300 metri quadrati con personale esclusivamente Polestar Specialist. Un secondo Polestar Space aprirà poi a Roma entro fine anno. «Non c’è miglior modo di apprezzare le performance e il feeling di guida di una Polestar se non quello di guidarla - ha commentato Alexander Lutz, amministratore delegato di Polestar Italia - e con l’apertura dei nostri Space, consentiamo a chi è interessato di vivere questa esperienza unica nella propria città mettendo in contatto le due cose che più contano: la persona e il prodotto».

I Polestar Space, già presenti in tutto il mondo, è quello di offrire un’esperienza di alto livello e moderna al cliente, dopo l’acquisto online. Come le auto Polestar, anche gli Space si distinguono per il loro design minimalista, l’interattività digitale e la presenza di Polestar specialist, senza provvigione e obiettivi di vendita, che forniscono consulenze in loco sui veicoli e sul tema della mobilità elettrica. Ciascun Polestar Space farà parte di una rete e di una comunità, organizzando conferenze ed esposizioni che spazieranno dal design e dall’architettura alla tecnologia e, naturalmente, all’automobile. Nello space milanese sarà disponibile per la visione anche Polestar 3, dotata di un’autonomia fino a 610 chilometri nel ciclo wltp e primo Suv della casa.