Porsche, il gradimento in Italia è a prova di covid: il Bel Paese è il terzo mercato europeo. Vendite 2020 migliori della media

PADOVA – Porsche piace agli italiani e l'Italia piace a Porsche. Anche nel 2020 e nonostante la pandemia ed una flessione dei volumi del 13% (meno della metà del mercato nazionale, che è stata del 28%), il Belpaese si è confermato il terzo più importante sbocco europeo dei modelli della casa di Zuffenhausen. Ne sono stati consegnati 5.815, il 37% dei quali rappresentato dalla Macan. Sul podio delle auto più vendute da Porsche in Italia anche la Cayenne (1.391 esemplari) e la 911 (1.213), risultata la più richiesta attraverso il nuovo canale online, che per il 90% riguarda l'usato.

La Taycan, il primo modello elettrico di Porsche, è stato immatricolato in 372 unità, uno in più rispetto alla 718. Le consegne della Panamera sono state 273. Pietro Innocenti, direttore generale della filiale nazionale, ha confermato l'obiettivo del 10% dei volumi per la Taycan per il 2021, anno in cui debuttano sia la nuova enetry level a trazione posteriore da poco meno di 86.500 euro sia la Cross Turismo. A supporto dell'offerta del bolide a zero emissioni (20.000 unità targate a livello globale), è stata estesa la rete di ricarica.

Oltre ai trenta i Porsche Center che entro giugno disporranno di una stazione di ricarica ultra rapida (fino a 350 kW), ci sono i 280 punti per i rifornimento del progetto Porsche Destination Charging («presso destinazioni prestigiose frequentate dai clienti» del marchio) destinati a diventare 350 entro la fine dell'anno e ci saranno le 20 stazioni ultrafast realizzate in collaborazione con Q8 e Enel X in alcune selezionate aree di servizio della compagnia petrolifera del Golfo. Grazie a queste ultime, Porsche garantisce tempi di ricarica di 22,5 minuti dal 5 all'80% per effetto dell'adozione della tecnologia High Power Charging da 300 kW.

Non solo la casa madre, ma anche la filiale nazionale si è spesa per contribuire a contenere i disagi legati alla pandemia. Nella prima fase ha finanziato con 155.000 euro alle attività della Protezione Civile, mentre poi ha sostenuto la Caritas con 1,3 milioni di euro nell'ambito del progetto “Uniti per Ripartire” per fornire aiuti concreti a 5.140 giovani in età scolare e a 31.500 famiglie bisognose. Entro l'estate, forse già in maggio, è prevista l'apertura del nuovo Porsche Experience Center Franciacorta. Dopo l'acquisizione del circuito, il costruttore tedesco ha investito 26 milioni di euro nella sua ristrutturazione: sarà il più grande fra gli 8 al mondo di Porsche, che in Italia possiede anche il Nardò Techincal Center. Il canale online di recente apertura ha inciso addirittura per il 4% sui volumi totali italiani dell'ultimo trimestre. Sul fronte motorsport, la Porsche Carrera Cup sarà la prima rassegna automobilistica certificata Iso 20121, nel corso dell'anno prossimo debutterà la nuova 992 Gt3 Cup, mentre nel 2023 arriverà il nuovo bolide per Le Mans che correrà nella nuova classe regina, la Lmdh. Naturalmente per vincere.