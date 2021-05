Program e LoJack, insieme per aumentare la sicurezza delle flotte aziendali

Si rafforza la partnership tra la società di autonoleggio Program e LoJack Italia, la società parte del colosso CalAmp attiva nei servizi telematici e nei sistemi di sicurezza per l’Automotive. E lo fa con un duplice obiettivo garantire maggiore sicurezza ai driver e ai veicoli aziendali e rendere più efficiente la gestione delle flotte. Grazie alla piattaforma di nuova generazione LoJack® Connect, i Fleet Manager potranno gestire efficacemente alcuni momenti critici del noleggio: dal contrasto dei furti alla gestione degli incidenti, fino alla manutenzione predittiva.

Proprio nell’ottica d contrastare il fenomeno dei furti di auto, le flotte aziendali beneficeranno della tecnologia innovativa Mesh che trasforma ogni veicolo equipaggiato in un rilevatore di vetture sottratte, aumentando in maniera esponenziale la possibilità di recuperare le auto rubate. Inoltre, in caso di sabotaggio del dispositivo, il proprietario della vettura riceverà un segnale di allarme e potrà immediatamente verificare cosa sta accedendo ed eventualmente allertare le forze dell’ordine. Questa tecnologia, insieme alla radiofrequenza (non schermabile, in grado di superare anche le barriere fisiche come container, parcheggi sotterranei e garage) e al supporto in tempo reale di una Centrale Operativa sempre attiva, rende ancora più rapida ed efficace l’attività di rilevamento e recupero delle auto rubate da parte del team sicurezza LoJack, che opera sul territorio nazionale e collabora con le Forze dell’Ordine.

“Il progetto che Program sta portando avanti con LoJack ha come obiettivo offrire ai nostri Fleet Manager la sicurezza massima dei propri driver e tendere all’azzeramento dei guasti attraverso la manutenzione predittiva. In questo ambito abbiamo concluso la prima fase di test.” – dichiara Riccardo Pierinelli, Responsabile Servizi Post Vendita di Program.

In caso di incidente, grazie alla tecnologia avanzata di CrashBoxx™, il fleet manager riceverà le notifiche dei crash reali in presa diretta, limitando le frodi e ottenendo un elenco delle parti del veicolo danneggiate durante il sinistro, oltre all’assistenza immediata fornita dalla Centrale Operativa 24/7 al driver dal punto di vista meccanico, sanitario e operativo (ad esempio per la compilazione del CAI, l’acquisizione foto del sinistro ecc.). Sempre in tema di sicurezza, LoJack® Connect fornisce un’efficace soluzione di manutenzione predittiva per il gestore del parco auto, con diagnosi dei potenziali guasti, invio dei segnali di allarme, promemoria delle scadenze di manutenzione e del cambio degli pneumatici. Questo consente di mantenere i veicoli della flotta in condizioni ottimali, evitando guasti costosi e garantendo veicoli più sicuri.

“Dopo 7 anni di efficace collaborazione con Program, avviamo oggi un nuovo percorso che ci proietta verso il futuro di una flotta integrata di valore, che dà al gestore del parco auto la possibilità di fronteggiare un evento negativo prima che questo si verifichi, monitorando in tempo reale i parametri vitali dei propri veicoli, con un vantaggio tangibile in termini di efficientamento economico e di tempo, senza dimenticare l’incremento della sicurezza su strada.” conclude Massimo Braga, Vicedirettore Generale di LoJack Italia.

A queste funzioni se ne aggiungono altre, preziose per la gestione efficiente delle flotte: la localizzazione del veicolo, il monitoraggio dei chilometri percorsi, l’archivio dei percorsi compiuti dal veicolo, la possibilità di verificare da remoto i consumi e i rifornimenti di tutte le vetture del parco, il “geofence” grazie al quale il gestore della flotta riceve un alert quando il veicolo entrerà in zone ritenute a rischio.