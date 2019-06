Renault, delusi per fallimento fusione con Fca. Governo francese: «Non è colpa nostra»

PARIGI - «Il gruppo Renault - si legge nella nota diffusa a metà giornata - esprime la sua delusione per non poter approfondire la proposta di Fca (Fiat Chrysler Automobiles). Siamo riconoscenti per l’approccio costruttivo adottato da Nissan e vogliamo ringraziare Fca per i loro sforzi, come anche i membri del consiglio d’amministrazione di Renault per la loro fiducia. Consideriamo questa proposta opportuna, con molti meriti industriali e di attrattività finanziaria, per la creazione di un leader mondiale dell’ auto basato in Europa. Inoltre, questa offerta sottolinea l’attrattività di Renault e dell’Alleanza», si conclude nella nota.

Il fallimento della fusione tra Renault e Fca non è dovuto a «un intervento politico» da parte del governo francese, ma al desiderio dell’Esecutivo di preservare l’alleanza tra Renault e il suo partner Nissan. Lo ha assicurato il ministero dell’Economia francese in una conference call con alcuni giornalisti. «Siamo stati molto chiari. C’era il sostegno esplicito di Nissan per la fusione solo nel caso in cui fosse realizzata nel quadro dell’alleanza. Non si poteva mettere in discussione la sostenibilità dell’alleanza con questa operazione» hanno aggiunto da Bercy, sede del ministero d’Oltralpe. Fca ha ritirato nella notte l’offerta di fusione con la Renault, un’operazione che avrebbe portato alla formazione del numero tre mondiale dell’ auto. La risposta di Parigi arriva dopo che il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha affermato oggi che «quando la politica cerca di intervenire nelle procedure economiche, non sempre agisce correttamente». Per Bercy, l’alleanza tra Renault e Nissan «ha portato risultati tangibili in termini di investimenti, tecnologie, piattaforme comuni. Era fuori discussione mettere a repentaglio questa alleanza in occasione della fusione», ha aggiunto il ministero.