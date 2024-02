Renault gioca d’anticipo sugli incentivi per le elettriche. Contributo di 13.750 euro con rottamazione veicoli fino ad Euro 2

Con l’intento di rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti, Renault, prima dell’entrata in vigore dei nuovi incentivi statali per le auto elettriche, li anticipa attraverso un suo contributo. Infatti, per i clienti che, a partire da oggi, firmeranno un contratto di acquisto nel mese in corso (o anticipatamente fino all’entrata in vigore del DPCM dei nuovi incentivi), la casa francese garantisce un contributo di 13.750 euro, in caso di rottamazione di un veicolo fino ad Euro 2, integrando gli incentivi statali attualmente in vigore, dal valore di 5.000 euro, con un proprio bonus pari a 8.750 euro.

In questo modo, Renault va a pareggiare l’importo massimo derivante dagli EcoBonus del 2024, e riconosce queste condizioni anche senza la discriminante dell’Isee, ampliando il perimetro di applicazione previsto dalla misura statale di prossima introduzione. Il contributo in questione è valido su tutti i modelli della gamma 100% elettrica del brand e per gli acquisti in contanti, o tramite formule di finanziamento o leasing di Mobilize Financial Services. Entrando nello specifico caso di finanziamento Valore Futuro Renault tramite Mobilize Financial Services, si scopre che la Twingo E-Tech Electric ha un costo mensile di 40 euro, la Megane E-Tech Electric di 190 euro, la nuova Scenic E-Tech Electric di 250 euro, ed il Kangoo E-Tech Electric di 275 euro, sempre con anticipo zero.