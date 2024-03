Renault potrebbe fornire a VW base elettrica per futura ID.1. La “piccola” di Wolfsburg avrà parti comuni con R5 e R4 Electric

Anche Renault, dopo Nissan che ha appena annunciato un progetto di collaborazione con Honda, potrebbe allearsi con un grande costruttore - in questo caso Volkswagen - per ridurre i costi di sviluppo e di produzione di modelli elettrici di fascia ‘bassà. Le voci, riportate dal magazine britannico Autocar, sarebbero confermate dalla vigorosa azione che l’azienda di Wolfsburg sta attualmente avviando per ridurre dei costi con un programma triennale per risparmiare 10 miliardi di euro.

L’operazione dovrebbe però essere diversa da quanto Volkswagen ha già in atto con Ford, che sta utilizzando la piattaforma Meb EV della Casa di Wolfsburg per il nuovo Explorer e per un modello destinato a far rivivere il nome Capri. La chiave per l’operazione ‘entry level’ si dovrebbe muovere invece in direzione inversa con l’utilizzo della piattaforma Ampr Small del Gruppo Renault (precedentemente denominata Cmf-Bev) - destinata alle versioni E-Tech Electric di Renault 5 e 4 e alla futura Nissan Micra a batteria - per l’annunciata Volkswagen ID.1.