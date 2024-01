Rolls-Royce, 2023 da record con la Spectre elettrica esaurita fino al 2025 e boom delle personalizzazioni

La Rolls-Royce ha raggiunto un nuovo record storico di vendite con 6.032 unità consegnate negli oltre 50 paesi in cui è presente e una sostanziale crescita in volume e valore dei programmi di personalizzazione Bespoke e Coachbuild, proprio nell’anno in cui ha introdotto la sua prima auto elettrica e alla vigilia dei 120 anni della casa fondata nel 1904 da Charles Rolls e Henry Royce.

Lo scorso anno la casa di Goodwood aveva consegnato 6.021 pezzi, con un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente, e nel 2023 vede confermare gli USA come suo mercato principale, seguiti dalla Cina, mentre per l’Europa è il Regno Unito il miglior terreno di caccia per le auto con la Spirito dell’Estasi sulla calandra. Le crescite maggiori si registrano tuttavia in Asia e soprattutto in Corea del Sud. E per quanto i risultati numerici non siano il principale degli obiettivi per una casa di lusso, va anche detto che sono stati conseguiti con l’uscita di produzione di due modelli (Wraith e Dawn) e le prime consegne per la Spectre (sopra), la prima elettrica nella storia di Rolls-Royce che ha già ordini fino al 2025.

Il modello più venduto, così come nel 2022, è stato la Cullinan, seguita dalla Ghost e dalla Phantom che rimane l’auto più tradizionale e dunque rappresentativa della gamma oltre che la più costosa: 484mila euro contro i 410mila della Spectre e i 330mila della “baby” Ghost. A queste si somma la Droptail, la prima scoperta di Rolls-Royce da oltre 50 anni e che a Goodwood vedono come una fuoriserie della quale di occupa il dipartimento Coachbuild, infatti non è inserita nel normale listino e il lancio è stato accompagnato dalla presentazione di esemplari ad altissimo grado di personalizzazione, come la Amethyst e la Rose Noire (sotto) con prezzi di oltre 25 milioni di euro.

Anche il dipartimento Bespoke è stato chiamato a nuove sfide per la realizzazione di personalizzazioni sempre più raffinate e sofisticate come il sistema di rilascio di aromi della Phantom Syntopia, che sfrutta tecnologie sviluppate in ambito medico, gli inserti in madre perla per la Pearl Cullinan, la pelle perforata a mano della Black Badge Cullinan Blue Shadow, la Phantom Cinque Terre con grafiche dipinte a mano e ispirate ai famosi borghi liguri, e infine le ipnotiche animazioni luminose presenti nel cielo della Black Badge Ghost Ékleipsis ispirate alla volta stellata. I clienti più esigenti sono sicuramente quelli mediorientali. Per questo, oltre al Private Office di Goodwood, ne sono stati aperti altri due distaccati a Dubai e Shanghai.

E nel 2024 ce ne saranno altri due: uno negli USA e un altro a Seoul. Intanto il 2023 ha visto l’annuncio per gli investimenti più grandi mai fatti nella storia della Rolls-Royce, non solo per potenziare i reparti Coachbuild e Bespoke, ma soprattutto per supportare il processo di elettrificazione che porterà la casa britannica a diventare elettrica al 100% entro il 2030. Solo nei 12 mesi appena trascorsi sono stati creati 180 nuovi posti di lavoro e oltre 130 nuove persone sono entrate a far parte del programma Future Talent, attivo dal 2006 e dedicato a insegnare capacità artigianali indispensabili per le Rolls-Royce e anche percorsi scolastici di livello universitario in collaborazione con la University of Chichester.

Sono circa 2.500 le persone che oramai lavorano nella Home of Rolls-Royce, una realtà nata nel 2003 dopo che la Rolls-Royce è stata acquisita da BMW e ha dovuto lasciare Crewe alla Bentley. E si profila un’espansione della sede con nuove costruzioni che saranno tuttavia immerse nel paesaggio e praticamente invisibili oltre che realizzate con criteri di rispetto ambientale e della biodiversità locale. Rolls-Royce dunque cresce e cresce il suo impatto sull’economia britannica: secondo la London School of Economics è di oltre 4 miliardi sin dal 2003 ed è andato in crescendo tanto che oggi vale annualmente oltre 500 milioni.

«Il 2023 è stato un altro anno straordinario per Rolls-Royce – ha dichiarato Chris Brownridge (sopra), Chief Executive Officer di Rolls-Royce Motor Cars dal 30 novembre scorso – con forti risultati di vendita in tutte le regioni con tutto il nostro portafoglio di prodotti. In special modo, è incoraggiante vedere l’interesse e la domanda enormi per la Spectre, confermando la decisione di adottare una coraggiosa strategia “tutto elettrico” per lo sviluppo e la produzione dei modelli futuri. I livelli record degli incarichi per Bespoke, sia in volume sia in valore, sottolineano inoltre la nostra posizione all’interno del settore del lusso».