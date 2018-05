Seat, un aprile coi fiocchi: più di 50mila vendite (+21%). Nel cumulato viaggia a +19,3%

BARCELLONA - Segno positivo su tutti i fronti per il mercato di aprile di Seat. La Casa spagnola “marca” uno dei migliori mesi della sua storia. Questo grazie alle 50.100 vetture vendute. Nell’anno precedente il conteggio dello stesso mese si era fermato a 41.400. Il che significa un più 21% se ai numeri preferite le percentuali. Con questo volume Seat ha realizzato uno dei migliori aprile di sempre, superando il record di 45.100 veicoli del 2000. Merito di una gamma prodotti varia, tecnologica e performante, che gode di tutti i “privilegi” dell’ingegneria in seno al Gruppo Volkswagen.

Le vendite complessive di Seat da gennaio ad aprile 2018 mostrano volumi record, superando la cifra più alta mai raggiunta, anche rispetto all’anno 2000 (181.300 veicoli). In totale, il marchio ha venduto 189.300 vetture in tutto il mondo, il 19,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2017 (158.700).

Chi ha avuto la crescita commercialmente più rapida da inizio anno, sono stati Paesi come Germania, Spagna e Regno Unito, insieme all'Algeria. Il mercato interno, quello spagnolo, rimane il punto di riferimento per la Casa di Martorell.

In questo vortice di “positività”, anche Francia e Italia, due mercati strategici per Seat, sono cresciuti costantemente nei primi mesi dell’anno, raggiungendo rispettivamente le 10.000 (+ 13,3%) e le 8.400 unità vendute (+ 17,5%).

Nell'Europa dell'Est, le vendite di Seat sono aumentate del 22,8% fino alla fine di aprile, con un totale di 12.700 veicoli consegnati, grazie all'impulso di Paesi come la Repubblica Ceca, la Slovacchia e la Slovenia.

Un successo che avrà delle ripercussioni anche sul mercato del lavoro interno. La compagnia assumerà 250 nuovi dipendenti con un contratto a tempo indeterminato a partire dal primo di giugno, che si uniranno alle 265 nuove assunzioni avvenute tra gennaio e febbraio di quest'anno. Dal punto di vista finanziario invece, l'utile operativo di Seat è salito a 85 milioni di euro nel primo trimestre del 2018, ossia il 51,4% in più rispetto allo stesso periodo di 2017.