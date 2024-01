Seat, boom di vendite nel 2023: 519.200 auto con +34,6% grazie a Cupra. Brand sportivo a quota 230.700 auto (+51%)

BARCELLONA - Seat ha consegnato 519.200 veicoli nel 2023, il 34,6% in più rispetto all’anno precedente e il secondo anno con il volume di vendite più alto della sua storia, guidata da Cupra, ha spiegato la società in una nota questo mercoledì. Nello specifico, Cupra ha venduto 230.700 auto, il 50,9% in più rispetto al 2022, mentre Seat ha consegnato 288.400 veicoli, il 24% in più, ed entrambi i marchi hanno raggiunto le 47.200 consegne a dicembre.

L’amministratore delegato di Seat e Cupra, Wayne Griffiths, ha spiegato che queste cifre «dimostrano che Seat ha la strategia adeguata con i suoi due marchi. I risultati record di Cupra e il fatto che il marchio Seat sia cresciuto nuovamente dimostrano che stiamo superando le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare negli ultimi anni, come il Covid-19 e la carenza di approvvigionamento. Nonostante l’attuale difficile contesto economico »Guardiamo al futuro con vero ottimismo«, ha aggiunto.