Seat trasforma fabbrica di El Prat in Spagna per produrre 5 modelli di veicoli elettrici

BARCELLONA - Seat trasformerà lo stabilimento di El Prat de Llobregat (Spagna) preparandosi per l’arrivo dei veicoli elettrici con cinque nuovi progetti per produrre componenti per la famiglia Small BEV, il cui inizio e previsto per il 2025. Seat Components produrrà cinque componenti (differenziale, supporto oscillante, batteria E-Box, KMM - un modulo di raffreddamento della batteria - e l’alluminio per il motore delle auto elettriche), che rappresenta un importante impulso nella trasformazione di questo centro verso la produzione di componenti per veicoli elettrici. Con questo piano di riconversione di El Prat, Seat «sta compiendo un ulteriore passo verso la sua ambizione di rendere la Spagna l’hub europeo per la mobilità elettrica - si legge in un comunicato - e nella sua trasformazione per diventare un punto di riferimento nel settore automotive ed industriale. Per raggiungere questo obiettivo l’azienda prevede di investire milioni di euro nello stabilimento».

Markus Haupt, vicepresidente Produzione e Logistica di Seat, ha sottolineato che «l’assegnazione di nuovi componenti e la riconferma dell’impegno di Seat e del gruppo Volkswagen verso la stabilita dei dipendenti e la ricerca di alternative che assicurino il futuro di Seat Componentes, come parte del processo di trasformazione in cui sono coinvolti tutti gli stabilimenti del gruppo. E la chiave per il successo di questo processo passa attraverso la collaborazione tra lavoratori e i loro rappresentanti sindacali». Attualmente, sono circa 900 le persone lavorano nella produzione presso Seat Componentes.

Producono due cambi manuali, MQ200 e MQ281, per le auto con motore a combustione interna. La produzione di auto elettriche «comportera la progressiva riduzione di questi cambi e l’opportunita di trarre vantaggio dalla loro forza lavoro qualificata e dai livelli di efficienza e produttivita dello stabilimento. Questo - conclude il comunicato - dara un impulso allo sviluppo di nuovi processi per produrre componenti per veicoli elettrici».