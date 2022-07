Smart Fortwo, primato romano con 200.000 unità dal 1998. E ora l’elettrica vuole bissare il successo

La city car Mercedes ha venduto nella Capitale oltre 200.000 unità dal 1998 e ha liberato 60.000 parcheggi. Anche la versione a batteria punta alla conquista del pubblico cittadino: piccola e scattante come sempre, si ricarica ovunque con la app smart EQ control e il social delle colonnine Plugsurfing

Lo stop alla vendita di auto benzina e diesel in Europa dal 2035 non spaventa Smart. Se la data è, per alcuni, troppo vicina, per la city car targata Mercedes è un appuntamento a cui si è già presentata con largo anticipo: Smart è solo 100% elettrica dal 2020. Finora nel 2022 sono state vendute 2.359 unità della Smart EQ fortwo, un numero che può sembrare piccolo ma che fa il 10,6% di quota di mercato della categoria Bev (veicoli elettrici a batteria) in Italia. Smart conquista, come ha sempre fatto, il pubblico urbano, soprattutto nelle metropoli come Roma e Milano, dove rende facile spostarsi e parcheggiare, dà il suo contributo alla riduzione dello smog e trova un’offerta adeguata di colonnine per la ricarica.

Il primato romano. Con oltre 200.000 unità immatricolate dal 1998, Roma è da sempre al primo posto tra le città che in tutto il mondo hanno adottato Smart: grazie alle sue dimensioni, di circa un metro inferiori ad una comune city car, ha lasciato liberi nella Città Eterna quasi 60.000 parcheggi. Oggi la EQ, con i suoi 2,70 metri, due posti comodi e l’alimentazione esclusivamente elettrica, vuole confermarsi la soluzione di mobilità ideale per la moderna smart city. Soprattutto se consideriamo che la Capitale ha molti passi in avanti da compiere sul cammino della transizione ecologica: nello "EY Human smart city index 2022" appena pubblicato Roma è solo 12ma a causa dei ritardi nelle politiche e nei comportamenti pro-ambiente.

Piccola scattante, ricarica ovunque. È comunque una city car elettrica di tutto rispetto: con la sua batteria a ioni di litio da 17,6 kWh e potenza massima di 60 kW/82 CV e 160 Nm di coppia, Smart EQ fortwo passa da 0 a 60 km in meno di 5 secondi. È dotata di caricatore di bordo sia da 4,6 che da 22 kWh; con quello da 22 kW con funzione di ricarica rapida, disponibile a richiesta, per portare la batteria dal 10% all'80% bastano meno di 40 minuti se è disponibile una ricarica trifase. Grazie alla cooperazione con Plugsurfing, il social network per ricaricare le auto elettriche, chi guida una smart ora ha a disposizione praticamente qualsiasi stazione di ricarica. Per registrarsi e ricevere la fattura basta l'app smart EQ control, che è stata completamente riconfigurata. Per la ricarica si può usare anche la presa domestica da 2.2 kW (occorrono 6 ore per portarla dal 10% all’80%). L’autonomia è di circa 150 km.

Un pubblico molto fedele. Le prestazioni di Smart hanno da sempre convinto i possessori di Smart: la fedeltà del suo pubblico è dell’80%, il che vuol dire che chi ha comprato la city car di Casa Mercedes spesso la ricompra quando esce una nuova versione. Per questo il costruttore tedesco ha pensato a una promozione che agevola il passaggio all’elettrica per chi ha ancora la versione benzina: 3.000 euro di premio trade-in smart (la formula prevede un anticipo, pagamento in 35 rate mensili e maxi-rata finale, con tan 2,90% e taeg 4,11%). L’offerta è comprensiva di eco bonus di 3.000 euro per chi sottoscrive entro il 31 luglio 2022.

Le versioni italiane sono speciali. La personalizzazione individuale – sottolinea Mercedes - ha sempre rappresentato un elemento di grande valore per il mercato italiano e la nuova smart EQ fortwo non fa eccezione. In Italia si presenta, infatti, in quattro linee esclusive - pure, passion, pulse e prime - rese ancora più ricche da tre pacchetti dedicati. Una sorta di “smart sartoriale” per il nostro mercato. I prezzi partono da 25.210 euro, per arrivare a 28.577 con la smart EQ fortwo cabrio.