Smart rompe gli indugi e anticipa gli incentivi su #1 e #3. Testani: «Attesa e incertezza sono ostacolo ad acquisto auto»

Al motto di “L’elettrico non può attendere”, Smart rompe gli indugi e anticipa gli incentivi per tutte le vetture in pronta consegna della gamma #1 e #3 che beneficiano di ecobonus. L’operazione #smartincentivo raddoppia l’ecobonus anticipando i nuovi incentivi attesi per il mese di marzo per l’acquisto da parte di privati con finanziamento, contanti e con noleggio smart Mobility Rent. Tutte le offerte sono già disponibili e presso tutti i partner smart, dove è disponibile anche un’offerta dedicata ad #1 Brabus con nuovi canoni di noleggio.

«L’attesa e l’incertezza - ha commentato Danilo Testani, head of sales Smart Italia - sono il maggiore ostacolo nell’acquisto di un’auto nuova. Per questo motivo, abbiamo deciso di togliere tutti i dubbi grazie un’offerta semplice ed estremamente vantaggiosa che, di fatto, anticipa gli ecoincentivi previsti al mese di marzo». Grazie all’incentivo targato Smart, il modello #1 Pro arriva ad avere un prezzo che parte da 28.545 euro, Iva, messa su strada e Pfu inclusi, con ecobonus, in caso di rottamazione e con #smartincentivo. Smart #3 Pro, nelle medesime condizioni, parte da 29.545 euro. Canoni di noleggio ridotti anche per le prestazionali #1 Brabus e per le all wheel drive #1 pulse.