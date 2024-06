Stellantis, 500 ibrida debutterà a fine 2025-inizio 2026. Francois: «Sarà prodotta a Mirafiori che è strategica per il marchio Fiat

La nuova Fiat 500 ibrida, annunciata nei giorni scorsi dall'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares, è previsto che debutterà tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 e sarà prodotta presso lo storico stabilimento di Mirafiori a Torino. La sua produzione andrà ad affiancare quella della 500 elettrica e come quest'ultima anche la versione ibrida sarà progettata, ingegnerizzata e disegnata a Torino. Come specificato dal gruppo, inoltre, anche altri stabilimenti italiani saranno coinvolti nella sua produzione, infatti il motore proverrà dallo stabilimento Stellantis di Termoli, il sistema di scarico sarà prodotto a Napoli e il cambio sarà anch'esso fabbricato a Mirafiori. Con l'occasione, Fiat annuncia anche che sarà prodotta una versione speciale della 500 elettrica, la 500e Mirafiori che sarà disponibile esclusivamente sul mercato italiano a partire da quest'estate. Questo modello celebra i lavoratori e lo stabilimento di Mirafiori cinquant'anni dopo il debutto della 131 Mirafiori nel 1974.

Torino, come si sottolinea in una nota del marchio del gruppo Stellantis, è la sede decisionale e progettuale di Fiat per tutto il mondo, ed è da qui che il marchio sta conquistando il mercato mondiale, un'auto alla volta. Infatti, Fiat produce in Italia la 500e, la 500X, la Panda e il Fiat Professional Ducato. Nel 2023, Fiat ha prodotto proprio in Italia una vettura su tre vendute globalmente. Questa cifra è ancora più alta in territorio italiano, dove il 70% delle Fiat vendute è stato assemblato in Italia. Con la Panda prodotta a Pomigliano e la 500 a Mirafiori, Fiat ha quindi due dei suoi modelli principali realizzati in Italia. Inoltre, il gruppo ricorda che di recente, è stato annunciato un investimento di 100 milioni di euro per aumentare il potenziale della Fiat 500e, con una piattaforma ridisegnata che integrerà la tecnologia delle batterie di nuova generazione per rendere il modello più accessibile ai clienti.

«Fiat è orgogliosa di essere portabandiera dell’Italia nel mondo. L’Italia rappresenta le nostre fondamenta, la nostra forza trainante e il nostro futuro. E Mirafiori è uno dei nostri motori, che rappresenta l’Italia, la sua gente, i suoi valori, il suo orgoglio e la 500. Ma oggi, il 90% della produzione di Mirafiori è destinata all'estero. Per aumentare il numero di 500 sulle strade italiane e rispondere ai clienti italiani, abbiamo deciso di produrre la nuova 500 ibrida, che ha un nome italiano, sarà progettata e disegnata a Torino e orgogliosamente Made in Mirafiori. È chiaro che Mirafiori svolge un ruolo strategico per il marchio e che stiamo continuando a investire in Italia, nella 500 e a Mirafiori». Lo ha dichiarato Olivier Francois, ceo di Fiat e Global Chief Marketing Officer di Stellantis, in occasione dell'annuncio della produzione a Mirafiori della nuova 500 ibrida, che debutterà tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026