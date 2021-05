Stellantis, giornata sugli scudi in Piazza Affari: +7%. Trimestrale e stime spingono anche Cnh, +5%

MILANO - Ottima giornata per Stellantis sui conti del primo trimestre dell’anno e la conferma della stime per l’intero 2021: il titolo del gruppo automobilistico, passato anche per uno stop in asta di volatilità, in Borsa a Milano ha chiuso in rialzo del 7% a 14,86 euro, non lontano dai massimi recenti di metà marzo. Dopo la pubblicazione dei conti, molto forte anche Cnh in Piazza Affari, con una crescita finale del 5,2% a 12,89 euro. Il gruppo si aspetta che «la domanda rimanga forte in tutte le aree geografiche e in tutti i segmenti» e ha rivisto al rialzo i target 2021.