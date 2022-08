Stellantis, Moody’s migliora il rating: da BAA3 a BAA2 con outlook stabile. “Forte liquidità ed elevati margini. Bene sinergie Fca-Psa”

TORINO - Moody’s ha aggiornato il rating a lungo termine di Stellantis a Baa2 da Baa3. Contemporaneamente, Moody’s ha aggiornato gli altri rating a breve termine della società a P-2 da P-3. Le prospettive sui rating sono cambiate da stabili a positive. «L’aggiornamento del rating riflette i progressi di Stellantis in termini di margini e leva miglioramenti a livelli che soddisfano i nostri criteri per l’aggiornamento», spiega Matthias Heck, vice presidente di Moody’s e Senior Credit Officer e Lead Analyst per Stellantis.

«Le prospettive stabili riflettono la forte liquidità dell’azienda e i suoi elevati margini, che dovrebbero essere resilienti al livello richiesto per la categoria di rating Baa2, anche in periodi di crescente difficoltà legate alla disponibilità di componenti del prodotto, materia prima, così come l’inflazione costo dell’energia e un deterioramento del clima dei consumatori», ha aggiunto Heck. «L’aggiornamento del rating riflette inoltre la continua realizzazione di sinergie a seguito della fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot., che dovrebbe fornire spazio sufficiente anche in un contesto macroeconomico più debole», continua Heck.