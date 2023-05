Stellantis, ricavi in crescita del 14% nel trimestre. In aumento del 22% le vendite di elettriche, 9 lanci nel 2023

TORINO - Stellantis ha realizzato nel primo trimestre ricavi netti pari a 47,2 miliardi di euro, in crescita del 14% rispetto allo stesso periodo del 2022 soprattutto grazie alle maggiori consegne e ai prezzi favorevoli. Le consegne consolidate sono 476 mila, in aumento del 7% principalmente per il miglioramento dei semiconduttori. Le vendite globali di auto elettriche sono aumentate del 22% rispetto al primo trimestre 2022 e rimangono una priorità globale con il lancio di ulteriori 9 veicoli elettrici a batteria nel 2023 per arrivare a un’offerta totale di 47 modelli elettrificati a batteria entro la fine del 2024.

La spinta all’elettrificazione in Nord America sta procedendo rapidamente, sottolineata dalla presentazione del nuovissimo Ram 1500 Rev full-electric al Salone Internazionale dell’ Auto di New York. Jeep Avenger, il primo Bev in assoluto del marchio, è stato eletto « Auto Europea dell’Anno 2023» ed è stato riconosciuto come «World’s Best Family Suv in 2023» dal Women’s World Car of the Year Awards. Lo stock complessivo di veicoli nuovi è pari a 1.302.000 unità al 31 marzo 2023, valore che riflette un ritorno ai normali livelli di operatività e che include uno stock di proprietà di 384 mila unità Il 4 maggio sarà messo in pagamento il dividendo ordinario di 1,34 euro per azione approvato dall’assemblea degli azionisti.