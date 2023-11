I Suv hanno una quota di mercato pari al 52,8% a ottobre. Sale a 27,9% share veicoli a benzina, superano il 4% le elettriche

Secondo quanto comunica Anfia in riferimento al mercato per segmenti delle immatricolazioni, nel mese di ottobre le autovetture utilitarie e superutilitarie rappresentano il 34,7% del mercato, con volumi in aumento del 22,3% rispetto a quelli dell’ottobre scorso. Le auto dei segmenti medi hanno una quota del 10,5% ad ottobre, con un mercato in crescita del 9,3% rispetto al decimo mese del 2022. I Suv hanno una quota di mercato pari al 52,8%, in aumento del 21,7%. Nel dettaglio, i Suv piccoli rappresentano il 9,9% del mercato del mese (+51,1% rispetto ad ottobre 2022), i Suv compatti il 28,3% (+7,4%) e i Suv medi il 9,9%, (+37,2%), mentre le vendite di SUV grandi sono il 4,7% del totale (+43,1%). Il 23,8% dei SUV venduti nel mese di ottobre e di un brand del Gruppo Stellantis. Le auto elettriche hanno una quota del 4,1% nel mese e del 3,9% nel cumulato; le vendite aumentano del 57,2% ad ottobre e del 30,5% nel cumulato.

Le ibride plug-in calano del 4,3% ad ottobre e mantengono una variazione positiva nel cumulato (+6,5%), rappresentando il 4,2% delle immatricolazioni del singolo mese e il 4,5% del totale immatricolato da inizio anno. Infine, le autovetture a gas rappresentano il 10% dell’immatricolato di ottobre, quasi interamente composto da autovetture Gpl (in incremento del 34,1% nel mese). Un marginale 0,1% e da ascrivere alle autovetture a metano, che nel mese diminuiscono del 74,8%. Nel cumulato, le vetture a metano calano dell’85,3% e le GPL crescono del 24,8%; insieme, da inizio anno, le due alimentazioni costituiscono il 9,1% circa del mercato (di cui solo lo 0,1% e a metano). «Registra un altro segno positivo il mercato dell’ auto italiano ad ottobre 2023 (+20%), potendo contare anche su un giorno lavorativo in piu rispetto ad ottobre 2022 (22 giorni contro 21) - afferma Roberto Vavassori, presidente di Anfia.

«Il cumulato gennaio-ottobre si mantiene quindi in crescita a doppia cifra (+20,5%), sempre con volumi ancora lontani da quelli pre-pandemia (-19,1% su gennaio-ottobre 2019). La nostra attenzione e ora concentrata sul voto della seduta plenaria del Parlamento europeo relativamente alla proposta di standard Euro 7, in programma il prossimo 8 novembre a Bruxelles«. 2Auspichiamo che venga mantenuta l’ambizione di dare un ulteriore contributo all’avanzamento tecnologico dei veicoli a combustione interna, ma secondo lo spirito di razionalita regolatoria gia emerso in occasione del voto del Consiglio europeo competitivita e di quello della Commissione Ambiente (Envi) del Parlamento europeo su questo dossier. È fondamentale - conclude Vavassori - creare le giuste condizioni affinche l’industria possa raggiungere nuovi target ambientali nel percorso della transizione verso la mobilita a zero emissioni complessive prevista dal regolamento europeo. Confidiamo quindi che in particolare gli europarlamentari italiani si mostrino sensibili alle istanze espresse dalla nostra filiera industriale». Secondo quanto comunica Anfia, le autovetture a benzina vedono il mercato di ottobre in aumento del 20,9%, con quota di mercato al 27,9%, mentre le diesel calano del 3,3%, con quota al 14,8%. Nei primi dieci mesi del 2023, le immatricolazioni di auto a benzina aumentano del 22,6% e quelle delle auto diesel del 10%, rispettivamente con quote di mercato del 28,5% e del 18%.

Le auto ad alimentazione alternativa rappresentano, nel solo mese di ottobre, il 57,3% del mercato, con volumi in crescita del 27,7% rispetto a quelli di ottobre 2022. Nel cumulato, crescono del 23,4% con una quota del 53,5%. Tra queste, le autovetture elettrificate rappresentano il 47,3% del mercato di ottobre e il 44,4% del cumulato, in aumento del 27,4% nel mese e del 25,3% nei dieci mesi. Nel dettaglio, le ibride non ricaricabili incrementano del 29,3% nel mese, con una quota del 39%, mentre nel cumulato crescono del 27,6% con una quota del 36%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili aumentano del 18,9% ad ottobre e rappresentano l’8,3% del mercato del mese (ad ottobre 2022 era dell’8,4%); nel cumulato crescono del 16,5% e hanno una quota dell’8,4% (in calo di 0,3 punti percentuali rispetto ai primi dieci mesi del 2022).