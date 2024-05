Tavares: «Nonostante critiche e insulti andiamo avanti. Governo greco sara orgoglioso di nome Lancia Ypsilon»

«In Stellantis amiamo le auto, i brand, non ci scusiamo per questo. Anche quando succedono cose negative, non bisogna dimenticare che amiamo tutto questo. Nonostante le difficoltà, le critiche e a volta gli insulti andiamo avanti, continuiamo a muoverci e a fare le cose». Lo ha detto l'ad di Stellantis Carlos Tavares durante la presentazione della gamma Ypsilon.

«Credo che il governo greco sara molto orgoglioso del fatto che questa macchina si chiami Lancia Ypsilon». Lo ha detto il ceo di Stellantis, Carlos Tavares, durante la presentazione della gamma della nuova Lancia Ypsilon, in corso a Torino, scherzando con la platea e facendo un chiaro riferimento alla vicenda del nome dell'Alfa Romeo inizialmente chiamata Milano, nome poi modificato in Junior.