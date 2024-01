Tesla: 485mila auto consegnate nel IV trimestre 2023, il totale anno è di 1,8 milioni (+38%)

Tesla ha consegnato 484.507 veicoli nel quarto trimestre del 2023, per un totale annuale di 1.808.581. La produzione nel quarto trimestre è stata pari a 494.989 vetture, per un totale di 1.845.985. Nel 2022, la casa di auto elettriche aveva consegnato 1,31 milioni di vetture e ne aveva prodotte 1,37 milioni. Quindi, le consegne sono aumentate del 38% e la produzione del 35%, mentre nel 2022 la crescita era stata del 40%.

Nell’ultima call con gli azionisti, a ottobre, Tesla aveva stimato almeno 1,8 milioni di consegne per il 2023, un numero rivisto al ribasso dall’obiettivo di 2 milioni fissato dall’amministratore delegato, Elon Musk, all’inizio dell’anno. Per il trimestre, gli analisti attendevano un dato sulle consegne a 477.000. Nel premercato, il titolo di Tesla è in rialzo dello 0,9%.