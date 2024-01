Tesla alza i salari dei suoi dipendenti negli Usa. Nel tentativo di contrastare sforzi per organizzare sindacato

Tesla notifica ai dipendenti delle sue fabbriche negli Stati Uniti che aumenterà i loro salari. La decisione - riporta l’agenzia Bloomberg -rientra nell’ambito dei tentativi del colosso delle auto elettriche di respingersi gli sforzi dei dipendenti per aderire al United Auto Workers, il potente sindacato dei metalmeccanici americano.

Il titolo di Tesla perde il 2% nelle prime battute della seduta odierna, dopo che Bloomberg ha riportato la notizia di un aumento dei salari per i dipendenti degli impianti statunitensi. L’annuncio sarebbe stato dato nell’impianto di Fremont, in California: l’aumento è stato descritto come «un aggiustamento di mercato». Si tratta di fabbriche dove è in corso un tentativo di sindacalizzazione.