Tesla, apre punto vendita su Amazon ed abbassa prezzo Model 3 per la seconda volta nel 2019

NEW YORK - Tesla apre il proprio punto vendita su Amazon, per ampliare il pubblico per i suoi prodotti. Lo riporta la stampa specializzata citando alcune fonti, secondo le quali il negozio Amazon di Tesla venderà inizialmente un numero limitato di prodotti.La casa di Elon Musk ha deciso di abbassare il prezzo della sua Model 3 per la seconda volta dall’inizio dell’anno, dopo la fine degli incentivi fiscali che avevano reso l’acquisto delle auto più vantaggioso per gli statunitensi. La società di auto elettriche sta aumentando la produzione della Model 3 e cercando di renderla economicamente accessibile a una vasta platea di potenziali acquirenti.

Tesla ha annunciato la riduzione del prezzo di 1.100 dollari, dopo un taglio di circa 2.000 dollari comunicato a gennaio; con la fine degli incentivi fiscali, il mese scorso, il prezzo delle auto è aumentato negli Stati Uniti di circa 3.750 dollari; ora, il prezzo base è di 42.900 dollari, molto più alto di quello inizialmente promesso da Elon Musk. L’amministratore delegato ha scritto su Twitter che la società sta «facendo tutto il possibile» per abbassare il prezzo base della Model 3 a 35.000 dollari. A gennaio, Musk ha annunciato un taglio del 7% della forza lavoro per ridurre i costi e abbassare i prezzi delle sue vetture elettriche.