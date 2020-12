Tesla cede il 5% al debutto sullo S&P 500. È la sesta società per capitalizzazione, vale 650 mld di dollari

NEW YORK - A Wall Street, è la giornata del debutto sullo S&P 500 di Tesla, la società di auto elettriche fondata da Elon Musk. Partito in ribasso di quasi il 5%, il titolo ha leggermente recuperato, prima di ricominciare a scendere: ora è scambiato a 658,68 dollari, in ribasso del 5,23% rispetto alla chiusura a 695 dollari di venerdì. Tesla è la società con il sesto market cap sull’indice con oltre 650 miliardi di capitalizzazione, alle spalle solo di Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet e Facebook. L’ingresso di Tesla è senza precedenti: la società più grande ad aver fatto il proprio ingresso sullo S&P 500 era stata finora Berkshire Hathaway nel 2010, ma valeva ‘solò 190 miliardi di dollari.