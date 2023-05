Tesla compie 20 anni, è festa per i “veri” padri Eberhard e Tarpenning. Musk non l’ha fondata, è entrato come finanziatore nel 2004

Il primo luglio 2023 Tesla festeggerà i suoi primi 20 anni di vita. La ricostruzione di questi due decenni - in cui l’azienda non ha avuto un’infanzia facile arrivando poi a irrobustirsi e raggiungere il successo - non vede però la presenza di Elon Musk nella fase iniziale. Il suo ingresso in azienda avviene infatti solo all’inizio del 2004, quando in febbraio Musk guidò la raccolta di finanziamenti (pari a 7,5 milioni di dollari) diventandone il presidente del consiglio di amministrazione. I veri genitori di Tesla sono invece i meno noti Martin Eberhard e Marc Tarpenning, due ingegner informatici che l’hanno fondata inizialmente come Tesla Motors. Eberhard si è diplomato alla York Community High School nel 1978 e ha conseguito la laurea in ingegneria informatica nel 1982, presso l’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign ottenendo un master universitario in ingegneria elettrica nel 1983 nella stessa scuola. L’altro co-fondatore di Tesla, Marc Tarpenning, è nato a Sacramento il primo giugno 1964 e si è laureato in scienze informatiche nel 1985 all’Università della California, Berkeley.

La sua fase professionale è iniziata alla Textron, lavorando per diversi anni in Arabia Saudita. Nel 1997 Tarpenning si è unito nella NuvoMedia a Martin Eberhard ottenendo dalla vendita del RocketBook nel 2000 a Gemstar-TV Guide International circa 187 milioni di dollari. Proprio da questo utile arrivano i primi autofinanziamenti con cui i due ingegneri hanno dato vita a Tesla. L’interesse di Eberhard per le auto sportive - oltre a temi che stavano assumere crescente importanza in quegli anni, come la riduzione dalla dipendenza dall’importazione di petrolio e la necessità di ridurre il riscaldamento globale - portarono alla nascita della prima compagnia automobilistica della Silicon Valley. Nel 2003 Eberhard divenne il primo ceo di Tesla Motors, con sede a San Carlos, in California. Tarpenning ne fu inizialmente ll chief financial officer (Cfo) e successivamente il vice presidente settore electrical engineering. Il debutto sul mercato avvenne però solo dopo la nomina a ceo di Elon Musk con la prima serie della Roadster nel 2008.

Lo stesso Tarpenning ha chiarito un’intervista alla Cnbc che Musk - spesso accreditato come il creatore di Tesla - in realtà non lo era. «Elon era un investitore di serie A e faceva parte nel consiglio di amministrazione fornendo grande supporto».. «Poi - ha spiegato Tarpenning - è diventato ceo». E mentre gli ha attribuito il merito di aver portato Tesla ad altezze «fantastiche» negli anni successivi, Tarpenning ha detto: «ma non è stato il fondatore nel senso che non lo era. Abbiamo iniziato noi».