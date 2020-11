Tesla entra nello S&P500 il 21 dicembre, titolo vola oltre il 13%

NEW YORK - Con un’impennata delle azioni, la casa automobilistica elettrica statunitense Tesla sarà aggiunta all’S&P 500 in vigore prima dell’apertura delle contrattazioni del 21 dicembre, ha dichiarato l’indice S&P Dow Jones. A causa delle grandi dimensioni del mercato di Tesla, S&P Dow Jones Indices sta cercando un feedback attraverso una consultazione con la comunità degli investitori per determinare se Tesla deve essere aggiunto tutta in una volta il 21 dicembre o in due tranche separate.

Tesla sostituirà una società S&P 500, le cui informazioni saranno rilasciate in una data successiva. Le azioni Tesla sono cresciute di oltre il 13 per cento dopo la notizia che la casa di auto elettriche ha un tetto di mercato di quasi 387 miliardi di dollari Usa. Ad ottobre Tesla ha registrato forti risultati nel terzo trimestre con un fatturato totale di 8,77 miliardi di dollari e 874 milioni di dollari di utile netto per il trimestre che si è concluso il 30 settembre, consegnando quasi 140.000 veicoli nel terzo trimestre del 2020, un aumento del 43 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.