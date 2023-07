Tesla festeggia i 10 anni della rete Supercharger con i Tesla Electric Summer

Supercharger, la rete di ricarica ad alta potenza di Tesla, compie i suoi primi 10 anni in Europa e per festeggiarli arriva Tesla Electric Summer, una serie di eventi che coinvolgerà anche il Medio Oriente e si svolgerà da luglio a settembre per riunire i proprietari di auto della casa di Palo Alto, ma anche di altri veicoli elettrici.

Sono intanto quasi un milione i possessori delle varie Model 3, Model S, Model Y e Model X che circolano tra l’Europa e il Medio Oriente mentre la rete dei Supercharger si è estesa in 36 paesi (compresi quelli del Nord Africa) con oltre mille stazioni e 12 stalli di ricarica ad alta potenza, a partire dalle prime 6 che furono installate in Norvegia nell’agosto del 2013. Un’evoluzione che ha via via coinvolto anche l’Italia dove oramai sono presenti 726 postazioni di ricarica suddivise in 74 stazioni, 24 delle quali sono state aperte dall’inizio del 2022. Tra queste ci sono quelle di Barberino del Mugello, di Rovereto e di Vado Ligure, la prima alimentata esclusivamente da energia eolica proveniente dal parco eolico Rocche Bianche che si trova nell’entroterra savonese.

L’evoluzione ha visto nel tempo l’adozione delle prese CCS accanto alle NACS, originariamente utilizzate dalle Tesla e adottate tutt’ora negli USA, della tecnologia V3 con l’aumento della potenza massima di ricarica a 300 kW e l’arrivo imminente della V4 il cui progetto pilota è già partito nei Paesi Bassi. Intanto sta anche crescendo nel tempo la dimensione delle stazioni che nel 2023 contano una media di 13 postazioni di ricarica. Altra novità è l’inaugurazione dei primi Supercharger urbani come quello da 6 stalli da 250 kW presso il centro commerciale City Life di Milano e quella da 8 stalli nel centro commerciale Aura di Roma. Altre stazioni in corrispondenza di outlet sono state installate a Vicolungo, Serravalle Scrivia e la già citata Barberino del Mugello.

Un altro obiettivo della rete Supercharger è la ricarica per veicoli che non sono Tesla. Il progetto pilota ora riguarda anche l’Italia dal 2022 e sono 28 le stazioni che possono ricaricare tutti i veicoli elettrici, ma saranno sempre di più, non sono nel nostro paese con la possibilità anche di utilizzare le carte di credito. Intanto Tesla ha anche fornito il tasso di affidabilità della rete Supercharger che è praticamente assoluta: nel 2022 i punti di ricarica hanno funzionato infatti per il 99,95% del loro tempo. Il calendario del Tesla Magic Summer prevede oltre 200 eventi che vanno dalla possibilità di provare le Tesla alla presenza di gonfiabili presso le stazioni fino al cinema drive-in. In Italia sono previsti eventi a Fano, Rimini, Modena, Parma, Verona, Porto Cervo, Rovereto, Serravalle Scrivia, Porto Rotondo, Olbia, Brindisi, Cerignola, Gallipoli, Palermo, Cefalù, Catania, Giardini Naxos e Friuli.