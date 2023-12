Tesla, nuova fabbrica a Shanghai: obiettivo 10mila megapack batterie l’anno

Tesla ha lanciato ufficialmente oggi i suoi piani per una gigantesca fabbrica di batterie a Shanghai, la seconda del gigante statunitense dei veicoli elettrici nella capitale economica cinese, come riferiscono i media statali. Secondo l’agenzia di stampa Nuova Cina, venerdi i rappresentanti dell’azienda hanno firmato un accordo per l’acquisizione di un terreno alla periferia di Shanghai. La nuova fabbrica, annunciata da Tesla ad aprile, avra una capacita produttiva di 10.000 megapack di batterie all’anno. La costruzione dovrebbe iniziare all’inizio del 2024 e il sito dovrebbe essere operativo entro la fine dell’anno, secondo China News. Le batterie megapack di Tesla, progettate per immagazzinare energia e stabilizzare l’alimentazione delle reti elettriche, sostengono di essere in grado di immagazzinare piu di 3 megawattora ciascuna.

Nel 2019 Tesla ha aperto la sua prima «gigafactory» a Shanghai, un gigantesco impianto di assemblaggio per i suoi veicoli elettrici. L’estroso capo del gruppo, il miliardario Elon Musk, ha visitato la Cina per alcuni giorni la scorsa primavera, la sua prima visita nel Paese in piu di tre anni, a causa della pandemia. Accolto quasi come un capo di Stato, Musk ha avuto colloqui con diversi ministri cinesi e ha visitato la gigafactory di Tesla a Shanghai durante il suo soggiorno. Tuttavia, le sue buone relazioni con Pechino gli sono valse anche delle critiche, anche da parte di Washington. Il mese scorso, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che non e un grande fan di Musk, ha dichiarato che le numerose iniziative di cooperazione di quest’ultimo con Paesi stranieri meritavano di essere «esaminate» piu da vicino.