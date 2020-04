Tesla più forte del Coronavirus: trimestre sopra le attese, +5% a Wall Street

NEW YORK - Tesla chiude il primo trimestre sopra le attese. Il colosso delle auto elettriche archivia i primi tre mesi dell’anno con un utile per azione di 1,24 dollari su ricavi per 5,99 miliardi di dollari. I risultati positivi, che mostrano un utile di 16 milioni, spingono i titoli a Wall Street, dove nelle contrattazioni after hours arrivano a salire del 5%. Il produttore americano di auto elettriche Tesla ha chiuso il primo trimestre in nero nonostante la pandemia di coronavirus. L’azienda lo ha annunciato dopo la chiusura dei mercati statunitensi.

Il gruppo guidato dal miliardario Elon Musk ha registrato un profitto di 16 milioni di dollari, contrariamente alle previsioni di perdita degli analisti. Durante il suo terzo trimestre redditizio consecutivo, la società ha aumentato le sue vendite del 32%, raggiungendo quasi sei miliardi di dollari; nello stesso periodo dello scorso anno, Tesla aveva registrato una perdita di 702 milioni di dollari. L’azienda statunitense non ha presentato prospettive per il futuro, citando l’incertezza della pandemia di coronavirus. Le prospettive annuali saranno aggiornate nel prossimo rapporto trimestrale. Il mese scorso ha chiuso i principali impianti di produzione a Shanghai e nella città statunitense di Fremont a seguito delle pressioni del governo.

Tesla si era prefissata l’obiettivo di consegnare più di 500.000 auto quest’anno, rispetto alle 367.500 dello scorso anno. L’azienda crede ancora che ciò sia possibile, anche se le catene di fornitura globali sono ostacolate dalla pandemia. Il prezzo delle azioni dell’azienda è aumentato di oltre il dieci per cento alla chiusura del mercato. All’inizio di aprile, Tesla ha annunciato di aver consegnato più auto del previsto. Nei tre mesi fino alla fine di marzo, sono state consegnate ai clienti quasi 88.500 unità, il 40% in più rispetto all’anno scorso. In totale sono stati prodotti 102.672 veicoli. La maggioranza sono stati i modelli 3, con i quali Tesla intende affermarsi sul mercato di massa.