Tesla richiama 1,1 milioni di veicoli per problemi ai finestrini, il titolo cede il 4% a Wall Street

NEW YORK - Il titolo Tesla cede il 4% ed è tra i peggiori sullo S&P 500, dopo che la società di auto elettriche ha annunciato il richiamo per quasi 1,1 milioni di veicoli, a causa di un problema ai finestrini. Il richiamo riguarda le Model 3 prodotte tra il 2017 e il 2022, le Model Y del 2020-21 e le Model S e le Model X 2021-22, secondo quanto reso noto dalla National Highway Traffic Safety Administration. Per risolvere il problema, basterà un aggiornamento del software. A maggio, Tesla aveva dovuto richiamare 130.000 veicoli per un problema al processore, ad aprile quasi 60.000 auto per un difetto al sistema di allarme per i pedoni.