Tesla sale a Wall Street fino all’8%, con supercomputer Dojo può valere 500 miliardi di più

NEW YORK - Tesla sale a Wall Street, dove i titoli guadagnano fino all’8% spinti da Morgan Stanely. Secondo la banca infatti il supercomputer Dojo di Tesla potrebbe aggiungere fino a 500 miliardi di dollari alla valutazione della società grazie alla sua rapida adozione nei robotaxi e nei servizi di network. Dojo potrebbe consentire a Tesla un «vantaggio asimmetrico» in un mercato che vale potenzialmente 10.000 miliardi, afferma Morgan Stanley rivedendo al rialzo a overweight la sua valutazione su Tesla e ritoccando il prezzo target a 12 mesi a 400 dollari dai 250 dollari stimati in precedenza.