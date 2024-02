Tesla, sciopero in Svezia si amplia: colonnine bloccate dal 4 marzo. Stop a manutenzione e installazione stazioni di ricarica

Il sindacato svedese Seko ha annunciato l’intenzione di sospendere, a partire dal 4 marzo, la manutenzione e l’installazione delle stazioni di ricarica per auto elettriche Tesla. Il sindacato riferisce che si tratta di «un atto di solidarietà» con If Metall, che è in conflitto con la casa automobilistica americana per la questione dei contratti collettivi.Il 27 ottobre scorso 130 meccanici Tesla in dieci officine del paese avevano scioperato per protestare contro il rifiuto della casa automobilistica americana di firmare un contratto collettivo sui salari. Da allora il conflitto è cresciuto, estendendosi ai vicini paesi nordici e contrapponendo una dozzina di sindacati di diversi settori contro il colosso dei veicoli elettrici, in particolare con il sostegno dei lavoratori delle poste e dei portuali. Concretamente, l’azione di Seko includerà il blocco dei lavori di ampliamento, riparazione e manutenzione di tutte le stazioni di ricarica per auto Tesla in Svezia.