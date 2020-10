Tesla, terzo trimestre da record: immatricolate 139.300 auto elettriche. Ma il titolo è in calo

NEW YORK - Terzo trimestre da record per Tesla, che ha pubblicato i dati su produzione e immatricolazioni tra luglio e settembre, andati oltre le previsioni degli analisti. La casa di vetture elettriche ha comunicato l’immatricolazione di 139.200 auto e la produzione di 145.036 veicoli; le attese erano per 137.000 immatricolazioni. La società di Elon Musk ha prodotto 16.992 Model S/X e 128.044 Model 3/Y e ne ha consegnate, rispettivamente, 15.200 e 124.100. Nel trimestre precedente, le immatricolazioni erano state 90.000. Il precedente record, registrato nel quarto trimestre del 2019, era di 112.000 auto vendute. Dopo la pubblicazione dei dati, il titolo Tesla ha ridotto le perdite nel premercato, passando da circa -5% a -3,2%.