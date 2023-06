Tesla valuta seconda fabbrica europea in Spagna, operazione da 4,5 mld. Secondo stampa locale colloqui con regione di Valencia

Tesla sta valutando di realizzare uno stabilimento produttivo in Spagna. Lo riportano l’agenzia Reuters e il sito spagnolo Cinco Dias citando fonti vicine al dossier. Il produttore di auto elettriche statunitense avrebbe colloqui in corso con i leader dell’autorità regionale di Valencia. In particolare, un portavoce della Regione di Valencia ha detto a Reuters che ci sono stati colloqui con una società - di cui non ha fatto il nome - per ‘un importante investimento nell’automotivè. Cinco Dias riporta che l’investimento è relativo a una fabbrica di auto e che ammonta a 4,5 miliardi di euro. La Spagna è attualmente il secondo produttore auto in Europa e sta usando i fondi del recovery fund per attrarre investimenti nell’automotive, sia per produrre batterie sia per produrre auto elettriche. Tesla ha già uno stabilimento in Europa, in Germania. In Spagna, invece, Volkswagen ha annunciato che realizzerà una Gigafactory da 40 GWh a Sagunto, vicino Valencia, che inizierà la produzione nel 2026. Sempre nella stessa regione, anche Ford ha un impianto, dove pianifica di iniziare la produzione anche di auto elettriche.