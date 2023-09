Urso: «A breve firma del piano con Stellantis per produzione in Italia di un milione di veicoli»

TREVISO - Il governo è impegnato in Europa per la tutela del lavoro e della produzione, italiani ed europei, e per questo - spiega il ministro Adolfo Urso - «fra pochi giorni sigleremo un piano di lavoro con Stellantis, grande multinazionale che nasce anche dal lavoro e dalla produzione di generazione di italiani, per invertire la tendenza». «Lo scorso anno - ha ricordato Urso, parlando in Veneto ad un evento regionale di Fdi - si sono prodotte in Italia appena 450mila autovetture, a fronte di oltre un milione e 400mila immatricolazioni. Invertire la tendenza significa tornare a crescere per raggiungere nel tempo un milione di veicoli, e garantire così anche la straordinaria filiera dell’indotto dell’automobile».