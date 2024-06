Urso: «Maserati sarà un punto di forza della produzione di Stellantis. Gruppo vuole investire a Modena su nuovi modelli»

«La Maserati sarà sicuramente uno dei punti di forza della produzione Stellantis nei mercati internazionali»: lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del tavolo sullo stabilimento Stellantis di Modena. «Noi - ha aggiunto - abbiamo chiesto che si rafforzi il centro ricerche e sviluppo, che si garantisca la straordinaria filiera dell'indotto anche nei nuovi modelli elettrici nella transizione verso la sostenibilità e che si mantengano i livelli occupazionali così importanti e significativi anche per quegli stabilimenti».

Stellantis «ha confermato la volontà di voler investire in ricerca di sviluppo» e «in nuovi modelli», cioè «il modello endotermico»: così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine del tavolo sullo stabilimento Stellantis di Modena. «Credo alla possibilità - ha aggiunto - che in quello stabilimento si sviluppi da una parte la via dei modelli elettrici dall'altra quella dei modelli endotermici». Secondo Urso «in questo duplice binario dello sviluppo di Maserati c'è anche il nostro progetto Paese nel settore delle auto». «Vogliamo certamente incrementare - ha spiegato - la produzione di auto elettriche, mantenendo, preservando e rilanciando quella del motore endotermico con qualunque combustibile ecologicamente sostenibile poi sarà attivato. Siamo fermamente convinti che questa visione di neutralità tecnologica debba caratterizzare tutti i lavori della prossima Commissione europea e delle altre istituzioni».