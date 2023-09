Usa, Biden domani in Michigan a sostegno dello sciopero dei lavoratori del settore auto

NEW YORK - Il presidente americano Joe Biden, martedì, si recherà in Michigan per sostenere lo sciopero dei lavoratori del settore automobilistico collegati al sindacato United Auto Workers. Biden parteciperà ad un picchetto con gli operai e i leader del sindacato, che si accingono ad iniziare la seconda settimana di blocchi nelle fabbriche di General Motors, Stellantis e Ford. ‘Martedì andrò in Michigan per unirmi al picchetto e essere solidale con gli uomini e le donne della UAW mentre lottano per una giusta quota del valore che hanno contribuito a creare. È tempo per un accordo vantaggioso per tutti che mantenga fiorente la produzione automobilistica americana con posti di lavoro ben pagati nella UAW’, ha scritto Biden in un post su X, la piattaforma social nota come Twitter. L’ex presidente Donald Trump andrà a Detroit, mercoledì, per un discorso ufficiale ai lavoratori sindacalizzati del settore.