Volkswagen Group, +15% i ricavi nel 2023 ma le vendite rallentano. Il ceo Blume: «Il lavoro di pulizia e stato completato»

Volkswagen Group ha chiuso il 2023 con un utile operativo di 22,576 miliardi di euro, in crescita del 2,1% su base annua. Il margine è sceso leggermente rispetto all’esercizio precedente e si attestato al 7%. I ricavi sono saliti del 15,5% a 322,284 miliardi di euro, con le consegne pari a 9,24 milioni di unità (+11,8%). Le consegne di auto Bev sono salite del 35% a 771mila unità, arrivando all’8,3% del totale. Il flusso di cassa netto nella divisione Automotive è più che raddoppiato raggiungendo i 10,7 miliardi di euro, sostenuto da una forte riduzione delle scorte alla fine dell’anno. La liquidità netta della divisione Automotive è stata pari a 40,3 miliardi di euro alla fine dell’anno, dopo il pagamento di dividendi per circa 11 miliardi di euro (era 43 mld nel 2022). Gli ordini in Europa occidentale si sono normalizzati ulteriormente all’inizio dell’anno a 1,1 milioni di veicoli.

Il consiglio di Gestione e il consiglio di Sorveglianza proporranno all’assemblea degli azionisti un dividendo di 9,00 euro per azione ordinaria e 9,06 euro per azione privilegiata, pari a un payout ratio al 28%. Per il 2024 il gruppo ha fissato come target un fatturato previsto in crescita fino al 5%, sostenuto in particolare dal lancio sul mercato di nuovi prodotti; il margine dell’utile operativo sulle vendite dovrebbe essere compreso tra il 7,0 e il 7,5%; previsto flusso di cassa netto della divisione Automotive tra 4,5 e 6,5 miliardi di euro e una liquidità netta tra 39 e 41 miliardi di euro. ‘Il 2023 è stato un anno importante per il Gruppo Volkswagen in termini di riallineamento. L’anno scorso abbiamo continuato ad attuare il nostro programma in 10 punti. I lavori di «ripulitura» sono stati completati. La strada principale per la ristrutturazione del Gruppo Volkswagen è stata tracciata. Possiamo basarci su questo nel 2024 e disporre di una solida base per una ripresa accelerata a partire dal 2025’, ha commentato Oliver Blume, ceo di Volkswagen Group.