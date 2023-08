Volkswagen, nuovo motore per la gamma elettrica ID. Entro fine anno, offrirà prestazioni più elevate e maggiore autonomia

La prossima generazione di modelli elettrici della la famiglia ID. è in fase di lancio. Con il nuovo motore posteriore APP550, la gamma di modelli 100% elettrici Volkswagen ricevera in futuro un propulsore completamente nuovo, che offrirà prestazioni più elevate combinate con una maggiore efficienza. La famiglia ID. ne trarrà quindi vantaggio sia in termini di potenza che di maggiore autonomia. Volkswagen prevede di consegnare i primi veicoli con la nuova generazione di motori in una versione da 210 kW (286 CV) dalla fine dell’anno. La base progettuale per il nuovo propulsore rimane la matrice modulare di trazione elettrica MEB, l’architettura Volkswagen specifica per i modelli elettrici.

Karsten Bennewitz, Head of Powertrain and Energy Systems in Development, ha spiegato: «Poiche lo spazio disponibile non e cambiato, abbiamo dovuto sviluppare un nuovo motore che ottiene miglioramenti significativi in termini di prestazioni ed efficienza nonostante sia soggetto agli stessi vincoli. Questa e stata una grande sfida per il team di Sviluppo Tecnico e dei Componenti del Gruppo. Il risultato dimostra che siamo stati in grado di ridurre l’uso di materie prime, ottenendo allo stesso tempo un notevole aumento dell’efficienza delle vetture».