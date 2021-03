Volkswagen produrrà auto elettriche in Spagna, 5 mld d’investimento attraverso Seat

BARCELLONA - Il gruppo Volkswagen produrrà auto elettriche nello stabilimento di Barcellona (Spagna) e prevede di investire 5 miliardi di euro in questo progetto attraverso il marchio spagnolo Seat. «In Spagna, prevediamo una produzione locale di auto elettriche qui a Barcellona, nella fabbrica di Martorell. Penso che sia una occasione storica per trasformare la seconda potenza automobilistica d’Europa», ha dichiarato il presidente di Volkswagen, Herbert Diess, in occasione di un evento organizzato per i 70 anni dello stabilimento catalano di Seat, brand di proprietà del gruppo tedesco. Il progetto sarà in parte finanziato attraverso i fondi europei del Next Generation Ue, ha specificato Diess.

Ieri, inoltre, il governo spagnolo aveva annunciato che Seat e Vw faranno parte del consorzio pubblico-privato che costruirà la prima fabbrica di batterie per vetture elettriche in Spagna, al fianco del gruppo Iberdrola. Nel luglio scorso, Seat aveva indicato che avrebbe investito 5 miliardi tra il 2020 e il 2025 in Spagna, principalmente per lo sviluppo delle auto elettriche e Volkswagen punta a investire complessivamente 60 miliardi di euro a livello globale per le auto elettriche e connesse. Il settore auto rappresenta il 10% del Pil spagnolo e la Spagna è il secondo produttore di auto in Europa alle spalle della Germania. A causa dell’impatto della pandemia da Covid-19, nel 2020 la produzione di auto in Spagna ha subito una flessione del 20%.