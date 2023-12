Volvo, le ricariche si pagano col Pos grazie alla rete Powerstop. Inaugurata la seconda stazione ultrafast a Roma

Ricariche più rapide e pratiche grazie all’uso del Pos. Con l’apertura della seconda stazione Volvo Powerstop a Roma, presso la concessionaria C.A.R. Room, la Casa svedese inaugura la possibilità di pagare la ricarica tramite carta di credito, in anticipo rispetto al regolamento europeo AFIR, che prescrive l’adozione del pos sulle nuove colonnine a partire da aprile 2024. Presso il rivenditore romano il servizio è stato attivato in modalità demo, e nel corso del prossimo anno sarà esteso alle altre stazioni Volvo Powerstop. La C.A.R. Room è l’ultima concessionaria ad aggiungersi al network di ricarica di Volvo, un progetto che dopo il lancio nel 2021 ha visto 18 inaugurazioni per un totale di 22 stazioni di ricarica in funzione a coprire una buona parte del territorio nazionale. Secondo le stime di Volvo Italia la rete di Powerstop ha permesso di effettuare 39.000 ricariche da inizio attività, per un totale di 4,5 milioni di chilometri percorsi a emissioni zero e 547 tonnellate di CO2 risparmiate all’ambiente.

Il progetto Powerstop è stato promosso nel 2021 da Volvo Car ltalia in collaborazione con la rete delle concessionarie ufficiali Volvo in Italia per favorire su scala nazionale la diffusione della mobilità elettrica nel nostro Paese. Le stazioni Powerstop ultrafast attive si trovano nelle città di Alessandria, Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Civitanova Marche, Ferrara, Frosinone, Milano, Modena, Padova, Parma, Perugia, Ravenna, Rimini, Roma, Torino, Trento, Udine, Varese e Verona. Le Powerstop Volvo hanno almeno 100 kW di potenza installata e sono in funzione 24/7. Si tratta di strutture che vengono utilizzate in genere per brevi soste, come dimostra la durata media della ricarica di 17 minuti, con in media 115 Km di autonomia ricaricati ad ogni sosta. I punti di ricarica Powerstop attivati da Volvo sono aperti agli utilizzatori di veicoli elettrici di tutti i marchi e non solo ai clienti Volvo. Sono previste ulteriori aperture di stazioni di ricarica per arrivare a un numero totale di 30 stazioni ultrafast. Le prossime inaugurazioni saranno quelle delle concessionarie di Vicenza, Magenta, Empoli e Catania. In fase di valutazione è Napoli. Volvo Car Italia e i concessionari della Casa attiveranno inoltre 20 stazioni di ricarica da 50 kW, con l’obiettivo di arrivare ad avere una rete complessiva di circa 50 punti di ricarica nel 2024.

è un’iniziativa senza precedenti. Siamo stati il primo costruttore automobilistico a impegnarsi attraverso investimenti concreti nella realizzazione di una rete di stazioni per la ricarica veloce accessibili a tutti gli automobilisti” ha dichiarato Michele Crisci, Presidente Volvo Car Italia. “E ancora più concreti sono i risultati, come dimostra l’enorme quantità di CO2 risparmiata e il numero di ricariche effettuate. Con le stazioni Powerstop abbiamo voluto dare il nostro contributo alla mobilità elettrica per renderla possibile sul territorio nazionale, per viaggiare da Nord a Sud e da Est a Ovest della nostra penisola sapendo di poter contare su punti di ricarica veloce dislocati in maniera conveniente. La strategia di Volvo a favore dell'elettrificazione è ormai nota e il modo in cui le concessionarie ufficiali Volvo, insieme alla filiale nazionale, hanno portato avanti un progetto oneroso e impegnativo come Powerstop dimostra, una volta di più, l’unità di intenti che accomuna la Casa madre e chi rappresenta il marchio sul territorio” ha concluso Crisci.