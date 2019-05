Zetsche cede il volante di Daimler a Kaellenius. Azionisti approvano anche split auto-truck

BERLINO - Riunione “storica” quella che si è svolta oggi a Berlino con gli azionisti di Daimler AG chiamati a votare sulla nuova struttura del Gruppo e a ratificare il passaggio del testimone fra il CEO uscente Dieter Zetsche e il suo successore Ola Kaellenius. La maggiore novità emersa dall'assemblea (erano presenti 6.000 azionisti) è la creazione di una nuova struttura che prevede la trasformazione delle divisioni auto + veicoli commerciali e truck + bus in due entità giuridicamente indipendenti - come Daimler Truck AG e Mercedes-Benz AG e Daimler AG come società controllante.

Approvata anche l'ulteriore trasformazione di Daimler da produttore di veicoli a fornitore di servizi di mobilità a conferma della crescente importanza della sostenibilità per quello che è stato definito «un modello di business di successo». Zetsche, nel suo intervento, ha detto: «Daimler ha compiuto progressi significativi negli ultimi anni, anche se non siamo soddisfatti degli ultimi risultati trimestrali e del valore delle azioni. Guardando indietro, Daimler ha attraversato diverse fasi. Per un certo periodo, eravamo attivi nella risoluzione dei problemi e abbiamo focalizzato l'azienda su ciò che sappiamo fare meglio: veicoli che convincono razionalmente e ispirano emotivamente».

Zetsche ha proseguito la sua analisi: «Poi siamo andati all'offensiva. Con Mercedes-Benz volevamo arrivare a guidare il segmento premium entro il 2020. Lo abbiamo fatto idal 2016. Nel settore dei veicoli commerciali, siamo stati in grado di rafforzare ulteriormente la nostra posizione di leadership». Il CEO uscente di Daimler AG ha infine sottolineato che «questa offensiva non era fine a se stessa. Con essa, abbiamo costruito la forza di cui avevamo e abbiamo bisogno per assumere il ruolo di guida in una sfida molto più grande: la trasformazione».

Manfred Bischoff, presidente del consiglio di sorveglianza di Daimler AG, ha reso omaggio al CEO uscente affermando, davanti agli azionisti, che «Con Dieter Zetsche se ne sta andando un manager eccezionale. Ha portato con successo Daimler in vetta, anche attraverso terreni difficili. Insieme ai dipendenti, ha portato avanti la trasformazione fondamentale dell'azienda. Sotto la sua guida, Daimler ha gettato le basi per un buon futuro. Merita la nostra gratitudine senza riserve».