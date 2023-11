DS, la Formula E nel cuore: la gamma è tutta ecologica

Eccellenza sportiva, tecnologie avanzate e impegno nella transizione energetica: con questi obiettivi in mente DS Automobiles porta le sue innovazioni per i motori green dalla pista alla strada. Il costruttore francese parte di Stellantis ha partecipato quest’anno al campionato mondiale Abb Fia di Formula E con la DS E-Tense Fe23, terza generazione della sua monoposto elettrica (potenza di 350 kW), e alcune delle innovazioni validate in gara si ritrovano nella gamma elettrificata per il mercato di massa racchiusa sotto il cappello E-tense.



La line-up include vetture sia ibride plug-in che 100 per cento elettriche e offre, tra l’altro, la frenata rigenerativa con recupero di energia elettrica riadattata da quanto visto nella Formula E. Della famiglia green fanno parte la DS 3 E-tense, un Suv compatto con autonomia fino a 404 km nel ciclo urbano, 156 cv di potenza (115 Kw) e 30 minuti per ricaricarsi all’80% con la ricarica pubblica veloce. Nella visione del costruttore, è il modello che apre la strada ad una nuova generazione di veicoli a zero impatto. Ha una versione ecologica anche la premium car DS 4, che nel Model Year 2023 ha aumentato l’autonomia in full electric della plug-in E-Tense 225 (ora arriva fino a 62 km) e aggiunto gli allestimenti Performance Line e Performance Line +. Completano la gamma a emissioni ridotte le versioni DS 7 E-Tense 4x4, ibrida plug-in, fino a 360 cavalli, trazione integrale e 58 km di autonomia in modalità elettrica, e DS 9 E-Tense, un’altra ibrida con la spina che, con i suoi 5 metri di lunghezza, assume dimensioni da ammiraglia.