Kia, c'è un'Oriente che s'illumina. Arrivano le sorelle dell’Auto dell’Anno 2022. La famiglia EV si allarga: la 9 sarà seguita dalle 3 e 5

Elettrico nel presente e all’orizzonte, ma anche tutto quello che occorre lungo la strada che porta verso l’obiettivo della sostenibilità e delle emissioni zero. Così la vede Kia che per il 2026 conta di produrre 4 milioni di vetture, delle quali un quarto elettriche, per poi passare al 37% entro la fine del decennio e puntare poi alla neutralità carbonica nel 2045. È vero: molti altri costruttori sono decisamente più ambiziosi e forse baldanzosi, ma lo stile Kia è questo e l’ha portata ad essere un marchio che pesa per il 5% del mercato europeo, così come in quello statunitense, ma soprattutto ad avere una personalità sempre più spiccata. Non a caso, la EV6 è stata la prima elettrica del marchio, ha conquistato il titolo “Auto dell’Anno 2022” e presto avrà molte sorelle, tutte basate sulla piattaforma E-GMP per coprire una clientela pronta a spendere da 30mila a 80mila euro. La prima è la EV9, Suv lungo 5 metri con abitacolo 7 posti disponibile in configurazione con sedili business class o girevoli a 180 gradi, bagagliaio fino a 2.300 litri e batteria da 99,8 kWh dotata di sistema di ricarica plug&charge e bidirezionale (V2G, V2H e V2L) fino a 270 kW per un’autonomia di 541 km nella versione a trazione posteriore da 150 kW e poco meno di 500 km con quella a trazione integrale da 283 kW che brucia lo 0-100 in 5,3 secondi.

Eppoi tanta tecnologia e uno stile che vedremo trasportato anche sulla EV5, Suv lungo 4,61 metri che ha già debuttato in Cina e presto arriverà anche noi con batterie da 58 kWh o 81 kWh, potenze di 195-225 kW e una versione GT che sarà ancora più muscolosa. Ma ancora più importante per il mercato europeo sarà la EV3 che avrà una lunghezza di 4,3-4,4 metri. Per ora è un concept, che è stato presentato in occasione del Kia EV Day 2023 lo scorso ottobre, ma sembra pronto per essere prodotto già dal prossimo anno, magari nel nuovo stabilimento inaugurato di recente a Ulsan dove Kia ha investito l’equivalente di 1,5 miliardi e avrà una capacità di 200mila unità all’anno. Saranno invece prodotte in Europa dal 2025, e precisamente nell’impianto slovacco di Zilina, altre due novità.



La prima è la EV4, una berlina lunga circa 4,6 metri dallo stile davvero innovativo, grazie al suo frontale corto e adunco e al volume centrale che si estende fino all’accenno di coda per dare il massimo dell’abitabilità e, grazie all’aerodinamica, un’autonomia superiore. La seconda non ha ancora un nome, ma si sa che sarà un crossover di segmento B lungo poco più di 4 metri e che – se tanto dà tanto – dovrebbe chiamarsi EV2 e costare 30mila seguendo in tutto e per tutto lo stile degli altri modelli, l’impostazione della plancia con uno schermo unico che va dal guidatore al centro della plancia e l’utilizzo di colorazioni tenui attraverso materiali di origine naturale, riciclati, lavorati per favorirne il successivo recupero e di nuova concezione come il Mycelium. Trattasi di un prodotto dotato di caratteristiche sensoriali simili alla pelle e derivato dalle radici dei funghi, ma soprattutto ricavabile attraverso processi assolutamente naturali. Dunque con impatto praticamente nullo su ambiente e CO2.

E poi c’è l’ecosistema telematico che, già a partire dalla EV3, potrà contare su un app basata sull’intelligenza artificiale che cambierà radicalmente il rapporto tra utilizzatore, costruttore e rete di vendita ed assistenza.