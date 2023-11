Sportività Cooper, agile Countryman. La nuova Mini a batterie alza di molto l'asticella

La nuova generazione della Mini è all’insegna della transizione ecologica, con le nuove Cooper e Countryman a batteria in arrivo nel 2024. La All-Electric Mini Cooper, quinta generazione dello storico modello, richiama la tradizione nel design essenziale e nel go-kart-feeling, ma cresce nelle dotazioni tecnologiche: a dominare la plancia è il display touch circolare da 24 cm che integra tutte le funzioni, compreso il cruscotto. L’ambiente interno, realizzato con materiali riciclati, sarà altamente personalizzabile tramite l’utilizzo di luci Led.



Le dimensioni restano simili alla vettura attuale, ma con una linea più compatta e slanciata. Saranno proposte due varianti, E e SE, rispettivamente da 184 e 218 cv, con batterie da 41 e 54 kWh e autonomie comprese tra i 305 e 402 chilometri. Seguiranno le versioni benzina, sia 3 che 5 porte, la variante sportiva John Cooper Works e la cabrio.

La nuova All-Electric Mini Countryman è, invece, cresciuta anche nelle dimensioni per puntare al segmento dei C-Suv. Debutterà nelle varianti E, da 204 cv e trazione anteriore, e SE, da 313 cv e trazione integrale. Le 2 elettriche, con batteria da 66 kWh, verranno affiancate in seguito dalle motorizzazioni a benzina e diesel, mentre uscirà di scena l’ibrido plug-in. La gamma Mini a zero emissioni sarà completata ad aprile con la presentazione della Aceman, crossover solo a batteria realizzato in Cina in collaborazione con Great Wall. Dal 2030 Mini produrrà solo veicoli elettrici. La casa madre Bmw marcia nella stessa direzione: le vendite di modelli full-electric rappresenteranno almeno il 20% delle vendite di gruppo entro il 2024 e il 50% «ben prima del 2030».