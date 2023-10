Auto Europa Uiga, la proclamazione il prossimo 24 ottobre. Ecco l’elenco delle 7 vetture finaliste per titolo 2024

L’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive ( Uiga) assegnerà il prossimo 24 ottobre il trofeo Auto Europa 2024, che - come avviene dal 1987 - premia la vettura che nell’anno precedente (cioè l’attuale) abbia espresso il massimo dei consensi nel mercato italiano. Le finaliste della nuova edizione di Auto Europa sono in ordine alfabetico Audi Q8 e-Tron, Bmw Serie 5, Dacia Jogger Hybrid, Fiat 600e, Jeep Avenger, Peugeot 408 e Renault Austral. Come negli anni scorsi ci saranno tre vetture vincitrici: oltre a quella eletta Auto Europa votata dai giornalisti Uiga, ci saranno infatti un trofeo assegnato dagli opionion leader e uno dalla giuria popolare. In quest’ultimo caso sarà possibile esprimere la preferenza attraverso un link di votazione presente sul sito ufficiale di Uiga.

Prima vincitrice del titolo di Auto Europa per il 1987 è stata l’Audi 80, seguita per il 1988 dalla Alfa Romeo 164 e per il 1989 dalla Fiat Tipo. Per il 1990 il trofeo è stato attribuito alla Citroën XM, seguita da Nissan Primera (1991), Citroën ZX (1992), Fiat Cinquecento (1993) e Citroën Xantia (1994). L’anno successivo i giornalisti dell’Unione hanno premiato il valore della Fiat Punto e nel hanno attribuito il trofeo alla coppi Fiat Bravo/Brava. Per il 1997 il titolo è andato all’Audi A3, per il 1998 all’Alfa Romeo 156 e per il 1999 all’Alfa Romeo 166. L’inizio del terzo millennio ha visto primeggiare la Jaguar S-Type, seguita per il 2001 da Citroën Xsara Picasso. La Casa francese ha ottenuto il titolo di Auto Europa anche per il 2002 con Citroën C5 e per il 2003 con Citroën C3. Vittoria per il 2005 per Fiat Panda che è stata seguita per il 2006 da Citroën C4 e per il 2007 da Fiat Grande Punto.

L’ Uiga ha assegnato il titolo di Auto Europa alla Peugeot 207 per il 2008, alla Fiat 500 per il 2009 e alla Alfa Romeo MiTo per il 2010. Primo posto per Peugeot 3008 per il 2011, per Alfa Romeo Giulietta per il 2012 e per Citroën DS4 per il 2013. Ancora tre Peugeot consecutivamente in vetta alla classifica: la 208 per il 2014, la 2008 per il 2015 e la 308 per il 2016. Per il 2017 Auto Europa è stata DS 5, per il 2018 Alfa Romeo Giulia e per il 2019 Citroën C3. In tempi più recenti DS7 Crossback ha vinto per il 2020, Renault Clio per il 2021, Peugeot 2008 per il 2022, Fiat 500e per il 2022 e Alfa Romeo Tonale per il 2023.