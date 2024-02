Car of the Year 2024: trionfa la Renault Scenic. Sul podio Bmw Serie 5 e Peugeot 3008

Il titolo di Car of the Year 2024 è stato assegnato a Renault Scenic, scelta da 61 giurati di 23 Paesi diversi. Queste le auto che sono giunte alla fase finale BMW Serie 5, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot E-3008, Toyota C-HR, Volvo EX30. Ancora un’ auto elettrica sul gradino più alto del prestigioso premio Car Of The Year. Dopo la vittoria della Jeep Avenger nel 2023 e di Kia EV 6 ne 2022, è ora la volta della Renault Scenic che nella cerimonia di questa mattina al Salone Internazionale dell’Automobile a Ginevra ha ottenuto 329 voti contro i 308 sella seconda classificata, la Bmw Serie 5.

Al terzo posto l’unico modello di Stellantis entrato nella lista delle sette finaliste, la Peugeot 3008 che ha ottenuto 197 voti. Seguono al quarto il suv Kia EV9 con 190 voti e al quinto la Volvo EX30 con 168. La classifica finale del premio Car Of The Year 2024, che viene assegnato da una giuria di giornalisti specializzati europei composta da 61 membri in rappresentanza di 23 Paesi, vede al sesto posto la cinese Byd Seal (131 punti) e al settimo la Toyota CH-R con 127.