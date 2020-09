Company Car Drive, successo della “restart edition”. A Lainate numerosi fleet manager e addetti ai lavori

LAINATE - Ripartenza con il piede giusto per Company Car Drive restart edition, la manifestazione dedicata al mondo delle flotte aziendali che si è svolta al Centro di Guida Sicura Aci-Sara di Lainate (Mi). L'evento è stato organizzato da Econometrica e dalla piattaforma di Auto Aziendali Magazine, in collaborazione con il Centro Studi Promotor e con Kamel Film e con il patrocinio di Aci, Aiaga, Anfia, Aniasa e Unrae. Company Car Drive restart edition è stato anche il primo evento in presenza nel settore automotive dopo il lockdown. L'intera manifestazione è stata organizzata rispettando le misure di distanziamento e di sicurezza legate all'emergenza Coronavirus.

"La partecipazione di un numero significativo di fleet manager e di addetti ai lavori - hanno fatto sapere gli organizzatori - sia ai test drive che ai seminari che hanno caratterizzato l'intera giornata, ha confermato quanto fosse forte in questo settore la voglia di superare le criticità e le difficoltà legate al periodo del lockdown e di riprendere con un aggiornamento su tutte le novità, in termini di sicurezza, di tecnologie, di servizi e di prodotti, che sono state sviluppate e lanciate in questi ultimi mesi. L'ottima riuscita di questo evento è sicuramente di buon auspicio per il settore dell'auto e per l'economia italiana".