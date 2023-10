Ferrari svela il programma delle finali mondiali. L’evento si svolgerà al Mugello dal 26 al 29 ottobre

Si svolgeranno a fine mese, nell’ultimo weekend di ottobre, le finali mondiali Ferrari, presso il circuito del Mugello. Sarà l’occasione per vedere all’opera i piloti del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, che si contenderanno i titoli mondiali, e per conoscere i vincitori dei campionati monomarca dei diversi paesi. Il conto alla rovescia è iniziato con la pubblicazione del programma di un evento che richiamerà numerosi appassionati. Si partirà con le gare del Ferrari Challenge del Trofeo Pirelli Europe e North America, previste per giovedì e venerdì 26 e 27 ottobre.

Sabato 28, invece, saranno di scena le qualifiche e la superpole per determinare la griglia di partenza delle finali mondiali che scatteranno domenica 29 ottobre. Nello stesso giorno ci sarà il tanto atteso show Ferrari. Numeri importanti per questo evento che vedrà 100 vetture 488 Challenge Evo sfidarsi in pista, oltre alla presenza delle sportive del programma XX, e delle F1 clienti. Non mancherà la consueta esposizione della gamma attuale, mentre verrà celebrata anche la storica vittoria a Le Mans della Hypercar 499P. L’ingresso al prato, con ingresso dal cancello Palagio, da venerdì 27 sarà gratuito.