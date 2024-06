Gran Premio storico di Roma, dopo il grande successo di pubblico al Foro Italico si pensa già all'edizione 2025

Dopo il grande successo di pubblico registrato venerdì e sabato scorso, Orgoglio Romano organizzatore del Gran Premio storico di Roma, tira il bilancio della manifestazione e comincia pensare al 2025.

Intanto si è rivelata azzeccata la scelta del Foro Italico e in particolare dello Stadio dei Marmi, messi a disposizione da Sport e Salute e CONI, dove è stato possibile allestire lo spazio espositivo e il tracciato dove in sicurezza hanno girato un centinaio di vetture d'epoca, precedute dalla March 751 tutta arancione ex Vittorio Bramilla, guidata nell'occasione dal cinque volte vincitore della 24 Ore di Le Mans Emanuele Pirro, sempre pronto a dare una mano. Su questo tracciato hanno avuto modo di girare Anna Fendi, grande sostenitrice della manifestazione, e il ministro degli Esteri, vice presidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani. La grande stilista romana è stata fatta salire sull'Alfa Romeo 1750 SS MM del museo della Motorizzazione Militare condotta dal Colonnello Luise. Amante della bellezza, ha commentato: "La bellezza è rappresentata e si esterna in tanti campi, e francamente sostenere un'iniziativa così importante a Roma, che porta bellezza fa di Roma il palcoscenico ideale". Antonio Tajani è salito sull'Alfa Romeo 4D Spider Limited Edition, insieme a Stefano Pandolfi l'organizzatore della che ha sottolineato: "E' un evento che inneggia al Made in Italy. Teniamo dell'auto, nel settore manifatturiero produce l'80% di ogni auto tedesca. Quindi il Made in Italy continua ad essere protagonista".

Maria Serena, CdA Sport e Salute conclude " E' stato un piacere ma anche un'occasiona e una novità aprire lo Stadio dei Marmi a questa manifestazione che racchiude e rappresenta un'eccellenza del nostro saper fare tutto italiano che è quello del sttore motoristico, in particolare l"vera e macchine da corsa che sono un marchio indelebiledella nostra identità" . (non per niente nello stesso week end la Ferrari ha vinto per l'undicesima volta la 24 Ore di Le Mans, Ndr).

Allo Stadio dei Marmi c'è stata un vera e propria carica delle Alfa, ovvero ll brand che al pari di Ferrari fa battere il cuore agli appassionati e non solo. C'era la superba 184T, l'ultima F1 del Biscione, la GTA di Picchi campione d'Europa Turismo, la Montreal, le nuove Tonale , la Giulia, le Alfa dei Carabinieri, eccoci in pieno rispetto di quel "made in Italy" che vuole diffondere la manifestazione.